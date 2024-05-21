Перший партнер в історії: WTA співпрацюватиме із Суверенним фондом Саудівської Аравії

Жіноча тенісна асоціація (WTA) підписала угоду про довгострокову співпрацю з Суверенним фондом Саудівської Аравії (PIF).

Про це повідомляє пресслужба WTA.

Зазначається, що PIF став першим в історії спонсором асоціації. Відтепер рейтинг тенісисток матиме назву "PIF WTA Rankings".

Додамо, що в лютому 2024 року PIF оголосила про співпрацю з ATP і стала офіційним партнером рейтингу PIF ATP Rankings.

Також фонд співпрацює з об’єднаними турнірами WTA 1000 і ATP Masters 1000 в Індіан-Веллсі, Маямі та Мадриді та зі змаганнями WTA 1000 і ATP 500 у Пекіні.

Сторони розпочали партнерство після нещодавнього оголошення про те, що завершальний сезон WTA Finals буде проходити в Ер-Ріяді протягом наступних трьох років. Змагатися в ньому будуть вісім найкращих гравців одиночного та парного розрядів у змаганнях WTA.

Нагадаємо, Суверенний фонд Саудівської Аравії також є власником Ньюкасла з Англійської Прем'єр-ліги.