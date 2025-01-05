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Костюк дізналася суперницю на турнірі WTA 500 в Аделаїді

Руслан Травкін — 5 січня 2025, 09:58
Костюк дізналася суперницю на турнірі WTA 500 в Аделаїді
Марта Костюк
facebook.com/koostyuk

Українська тенісистка Марта Костюк (18) дізналася ім'я першої суперниці на турнірі WTA 500 в Аделаїді (Австралія), який стартує в понеділок, 6 січня.

Опоненткою українки стала американка Ешлі Крюгер (64). Для тенісисток це буде перша очна зустріч.

Крюгер стартувала на цьому турнірі через кваліфікацію, але програла Катерині Сіняковій (45), але отримала статус лакі-лузера.

Якшо Марта обіграє Крюгер, то в 1/8 фіналу зустрінеться з переможницею протистояння Паула Бадоса (Іспанія, WTA 12) – Пейтон Стернс (США, WTA 47).

Нагадаємо, Костюк невдало розпочала сезону, поступившись на турнірі в австралійському Брісбені ще у другому колі.

WTA Аделаїда Марта Костюк теніс

Марта Костюк

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