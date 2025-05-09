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Костюк висловилася про ексросіянку Касаткіну перед їхнім матчем у Римі

Станіслав Матусевич — 9 травня 2025, 13:31
Костюк висловилася про ексросіянку Касаткіну перед їхнім матчем у Римі
Марта Костюк
ФТУ

Марта Костюк перед матчем з ексросіянкою Дар'єю Касаткіною у третьому колі турніру серії WTA 1000 в італійському Римі зробила заяву стосовно своєї опонентки.

Її текст друга ракетка України опублікувала у своєму Instagram.

"Бувають часи, коли мовчання означає робити вигляд, ніби нічого не відбувається. Війна проти України не просто триває – вона болюча, несправедлива і глибоко реальна. Вона формує життя, майбутнє і повсякденний вибір у спосіб, який багатьом навіть не доведеться уявити. Дехто каже, що спорт має залишатися поза політикою. Але це не політика – це про людяність. А коли на вашу країну нападає агресор, мовчання виглядає, як співучасть.

Як спортсменка, я вірю в чесну гру і повагу, але ці принципи мало що значать, якщо вони не виходять за межі корту. З початку війни я вирішила не тиснути руку російським чи білоруським тенісисткам – як особисту позицію проти агресії Росії. Але коли хтось не тільки говорить правду, називаючи Росію агресором, але також вживає заходів з цього приводу, це заслуговує на повагу. Дар'я Касаткіна чітко висловилася проти війни й ухвалила рішення відмовитися від російського спортивного громадянства. Для цього потрібна сміливість, і я це визнаю. Я сподіваюся, що це не останній крок, а частина глибшого зобов'язання.

Я за Україну. Я виступаю за правду, за гідність і за тих, хто вирішує говорити і діяти, коли мовчати буде легше", – написала Костюк.

Федерація тенісу України також підтримала Дар'ю Касаткіну.

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Нагадаємо, що матч між Мартою Костюк та Дар'єю Касаткіною відбудеться в Римі 9 травня, орієнтовно о 16:30 за київським часом.

Марта Костюк Дарья Касаткіна Федерація тенісу України

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