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Володько поступилась у першому колі турніру в Монтерреї

Олександр Булава — 20 серпня, 08:18
Володько поступилась у першому колі турніру в Монтерреї
Катерина Володько
Getty Images

Українська тенісистка Катерина Володько (323) поступилась ізраїльтянці Ліні Глушко (278) у першому колі турніру WTA 500 у Монтерреї (Мексика).

Поєдинок тривав 1 годину 50 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:3. Володько 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 з 4 брейк-пойнтів.

Abierto GNP Seguros - WTA 500
Монтеррей, Мексика
Хард
Призовий фонд — $922,573
Перше коло, 20 серпня

Ліна Глушко (Ізраїль) — Катерина Володько (Україна) 6:3, 3:6, 6:3

Напередодні свої виступи припинила Ангеліна Калініна, яка у першому колі поступилась нейтральній тенісистці з російським паспортом Еріці Андрєєвій.

На турнірі WTA 500 у Монтерреї Україну також представить Еліна Світоліна (30), яка розпочне свій шлях у другому раунді, де її суперницею буде переможниця протистояння Еліна Аванесян (60) – Елізабетта Коччаретто (66).

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