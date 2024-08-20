Володько поступилась у першому колі турніру в Монтерреї
Українська тенісистка Катерина Володько (323) поступилась ізраїльтянці Ліні Глушко (278) у першому колі турніру WTA 500 у Монтерреї (Мексика).
Поєдинок тривав 1 годину 50 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:3. Володько 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 з 4 брейк-пойнтів.
Abierto GNP Seguros - WTA 500
Монтеррей, Мексика
Хард
Призовий фонд — $922,573
Перше коло, 20 серпня
Ліна Глушко (Ізраїль) — Катерина Володько (Україна) 6:3, 3:6, 6:3
Напередодні свої виступи припинила Ангеліна Калініна, яка у першому колі поступилась нейтральній тенісистці з російським паспортом Еріці Андрєєвій.
На турнірі WTA 500 у Монтерреї Україну також представить Еліна Світоліна (30), яка розпочне свій шлях у другому раунді, де її суперницею буде переможниця протистояння Еліна Аванесян (60) – Елізабетта Коччаретто (66).