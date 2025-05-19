Злочин і покарання: Костюк показала, як виховує свого песика

У кожного з нас бувають дні, коли потрібно наводити порядок, навіть якщо ти зірка світового тенісу. Марта Костюк вирішила показати своїм фанатам, як вона "виховує" домашнього бешкетника.

На відео, яке спортсменка опублікувала в соцмережах, пес Марти опинився в центрі невеликого скандалу, адже кімната всіяна розірваним папером.

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Замість того, щоб усе прибрати самотужки, тенісистка вирішила залучити винуватця до відповідальності. Песик слухняно збирає шматочки паперу лапами, а Марта тим часом "сварить" його.

Напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Костюк піднялася на один рядок і тепер посідає 26 місце.

Нагадаємо, Марта вилетіла на стадії 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в італійському Римі, поступившись першій ракетці світу Аріні Сабалєнці.