Визначилися перші півфіналістки Australian Open-2025

У вівторок, 21 січня, відбулися перші півфінальні матчі жіночої сітки одиночного розряду Australian Open-2025.

У першому матчі зійшлися третя ракетка світу Коко Гофф та дванадцята ракетка світу Паула Бадоса, яка раніше вибила з турніру першу ракетку України Марту Костюк.

Іспанська тенісистка здобула несподівану перемогу в двох сетах 7:5, 6:4.

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Потім відбулася зустріч двох "нейтральних" спортсменок. Лідерка світового рейтингу Аріна Сабалєнка у трьох сетах здолала Анастасію Павлюченкову (32 ракетка світу) 6:2, 2:6, 6:3.

Таким чином визначилася перша півфінальна пара: Аріна Сабалєнка зіграє з Паулою Бадосою. Цей поєдинок відбудеться 23 січня. Початок – о 10:00 за Києвом.

В іншому півфінальному матчі може опинитися друга ракетка України Еліна Світоліна. Для цього українка має обіграти Медісон Кіз у межах 1/4 фіналу турніру. Цей поєдинок пройде в ніч на 22 січня.

Також цієї ж ночі гратимуть Емма Наварро (8) та Іга Швьонтек (2). Переможниця цієї пари у півфіналі зустрінеться з переможницею пари Світоліна – Кіз.