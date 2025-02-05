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Суперницею Калініної у чвертьфіналі турніру в Румунії стане спортсменка з нейтральним прапором

Станіслав Матусевич — 5 лютого 2025, 18:37
Александра Саснович
Александра Саснович
Getty images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (49) дізналася ім'я суперниці по чвертьфіналу хардового турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці.

Нею стала спортсменка з білоруським паспортом Александра Саснович (128). У другому колі турніру так звана "нейтральна" тенісистка перемогла представницю Канади Марину Стакушич (119) з рахунком 6:3, 7:5.

Саснович розпочинала турнір у Клуж-Напоці у кваліфікації, де у фіналі поступилася іспанці Сарі Соррібес Тормо (83), але потрапила до основної сітки змагань як лакі-лузер.

Раніше Калініна та Саснович зустрічалися один раз. У першому колі грунтового турніру WTA 500 у американському Чарльстоні три роки тому перемогла українка.

Нагадаємо, що на старті турніру у Румунії Ангеліна Калініна виграла у Єлени Габріели Русе, а у другому раунді змагань здолала нідерландку Сюзан Ламенс.

Ангеліна Калініна Саснович WTA 250

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