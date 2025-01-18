Залишилась одна українка. Відомі всі пари 1/8 фіналу у жінок на Australian Open

17 і 18 січня на кортах Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу відбулися матчі третього кола основної сітки у жіночому одиночному розряді.

У п'ятницю Марта Костюк (18) поступилась іспанці Паулі Бадосі (12). У суботу Еліна Світоліна (27) здолала четверту ракетку світу Жасмін Паоліні з Італії, а Даяна Ястремська (33) поступилась представниці Казахстану Єлєні Рибакіній (7).

У 1/8 фіналу Світоліна зіграє проти "нейтральної" тенісистки Вероніки Кудерметової.

Найбільшою сенсацією третього раунду став виліт шостої ракетки світу Джессіки Пегули, яка несподівано поступилась Ользі Данілович із Сербії (55).

Australian Open 2025. Пари четвертого кола

Верхня половина сітки

Аріна Соболенко (-, 1) – Мірра Андрєєва (-, 14)

Донна Векич (Хорватія, 18) – Анастасія Павлюченкова (-,27)

Коко Гофф (США, 3) – Белінда Бенчич (Швейцарія)

Паула Бадоса (Іспанія, 11) – Ольга Данилович (Сербія)

Нижня половина сітки

Єлєна Рибакіна (Казахстан, 6) – Медісон Кіз (США, 19)

Вероніка Кудерметова (-) – Еліна Світоліна (Україна, 28)

Емма Наварро (США, 8) – Дар'я Касаткіна (-, 9)

Єва Лис (Німеччина, LL) – Іга Свьонтек (Польща, 2)

Матчі 1/8 фіналу у жіночому одиночному розряді будуть зіграні 19 і 20 січня. Еліна Світоліна вийде на корт у другий ігровий день цієї стадії.