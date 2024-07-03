Світоліна вийшла в друге коло Вімблдону, Ястремська – у третє

У третій день Вімблдонського турніру погода хоч і була прийнятнішою, але все продовжувала вносити корективи в розклад. Хоча й з боями, але врешті змогла зіграти свій матч першого кола Еліна Світоліна. Даяна Ястремська та Юлія Снігур грали вже друге.

Еліна Світоліна в наднапруженому трисетовому протистоянні, яке мало відбутися вчора, але завадив дощ, зламала опір польки Магди Лінетт. У першому сеті, який тривав 53 хвилини, усе вирішив один-єдиний брейк – українка взяла подачу суперниці за рахунку 5:5 і в наступному геймі забрала партію.

Ще більш тривалою виявилась друга партія. Уже в першому ж геймі 29-річна одеситка взяла подачу Лінетт і вела в рахунку до 6 гейму, в якому віддала власну подачу. Далі дівчата безпомилково брали гейми на власній подачі, а партія завершилася на тай-брейку, де, у запеклій боротьбі, сильнішою виявилась польська тенісистка – 11:9.

У третьому сеті Еліна взяла дві подачі суперниці, на що та відповіла лише одним брейком. Світоліна виходить у друге коло. Суперницею буде німкеня Юле Німаєр, з якою українка не зустрічалася.

Еліна Світоліна (Україна) – Магда Лінетт (Польща) 7:5, 6:7(9), 6:3

Суперницею Даяни Ястремської була кривдниця Лесі Цуренко, росіянка з французьким паспортом Варвара Грачова. Одеситка в притаманному для себе стилі влаштувала гойдалки, граючи то дуже впевнено, то припускаючись дитячих помилок.

Українка віддала перший сет. Долю партії вирішив один брейк, який Грачова зробила у 8 геймі.

У другому сеті дівчата не втомлювалися віддавати власну подачу суперниці – 9 брейків на двох, партія за українкою.

Третя партія пройшла за меншої кількості помилок, тенісистки брали свою подачу, хоча й обидві мали брейк-пойнти.

У 9 геймі Ястремська віддала подачу й Грачова подавала на матч, але одеситка відбрейкувалася і зрівняла рахунок. Доля сету й матчу вирішувалася на тай-брейку, який українка забрала впевнено.

Ястремська вдруге в кар'єрі (2019) зіграє в третьому колі на Вімблдоні. Суперницею стане хорватка Донна Векич. Дівчата зустрічалися 6 разів, по 3 перемоги в кожної.

Даяна Ястремська (Україна) – Варвара Грачова (Франція) 3:6, 6:4, 7:6 (10:5)

Не змогла вчергове оновити особисте досягнення на турнірах Grand Slam Юлія Стародубцева, яка грала з австралійкою Лулу Радовчич.

Українка досить впевнено виграла першу партію, однак віддала другу. Цікаво, що у 8 геймі 2 сету рахунок 13 разів ставав рівно.

У третьому сеті Радовчич двічі виграла гейми на подачі українка та виграла матч.

Лулу Радовчич (Австралія) – Юлія Стародубцева (Україна) 4:6, 6:3, 6:2

Матч Марти Костюк проти Дарії Севілл з Австралії організатори перенесли на 4 липня.