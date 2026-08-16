Дубль у дебютному матчі. Відомий екстенісист почав кар’єру футболіста

Відомий у недавньому минулому іспанський тенісист Роберто Баутіста Агут розпочав кар'єру футболіста. Він підписав контракт із аматорським клубом Ельс Ібарсос, який виступає в сьомому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Дебют 38-річного спортсмена вийшов вдалим: у першому ж матчі за Ельс Ібарсос він оформив дубль. Команда здобула перемогу з рахунком 4:2.

Нагадаємо, кар'єру тенісиста Баутіста Агут завершив лише у липні поточного року. За кар'єру іспанець виграв 12 титулів, піднімався на 9 місце в рейтингу АТР та виходив у півфінал Вімблдону-2019.

До 14 років Баутіста Агут займався футболом у академії Вільярреала, проте зрештою зробив вибір на користь тенісу.