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Відома французька тенісистка відновила кар’єру

Олег Дідух — 24 березня 2025, 17:34
Відома французька тенісистка відновила кар’єру
Алізе Корне
instagram.com/alizecornet

Французька тенісистка Аліне Корне відновила свою кар’єру через рік після її завершення.

Про це повідомляє пресслужба турніру WTA 250 в Руані (Франція).

Свій останній матч Корне провела 28 травня 2024 року, програвши у першому раунді Ролан Гаррос-2024 китаянці Чжен Цзіньвень з рахунком 2:6, 1:6.

Тепер вона вирішила відновити кар’єру. Вона повернеться на грунтовому турнірі WTA 250 в Руані, який відбудеться з 14 до 20 квітня. Організатори змагань надали 35-річній спортсменці вайлд-кард.

За свою кар’єру Корне виграла 6 турнірів WTA, у світовому рейтингу її особистим рекордом було 11 місце в лютому 2009 року. Її найкращим результатом на турнірах Великого шолому є чвертьфінал Australian Open-2022.

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, Марта Костюк і Еліна Світоліна в четвертому колі турніру в Маямі зіграють з Джессігою Пегулою та Ігою Свьонтек відповідно.

Корне Руан теніс

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