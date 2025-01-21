Новий одноклубник для Малиновського. Дженоа орендувала Корне

Клуб Руслана Маліновського, Дженоа, орендував вінгера Вест Гема Максвела Корне.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. За Дженоа Корне виступатиме під 70-м номером.

28-річний гравець збірної Кот д’Івуару належить Вест Гему з літа 2022 року. Трансферна варітсть гравця оцінюється у 8 мільйонів євро, контракт розрахований до 2027 року.

Першу половину поточного сезону Корне провів у оренді в іншому англійському клубі, Саутгемптоні. Там він з’явився на полі лише чотири рази в усіх турнірах. Сумарно провів на полі 187 хвилин, результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося про те, що Рома підпише голкіпера Дженоа П’єрлуїджі Голліні.