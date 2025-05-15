Світоліна розтопила серця фанатів милим чаюванням з донькою

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася відео, на якому вона проводить "чаювання" зі своєю маленькою донькою Скай.

У ролику мама й донька сидять на підлозі, п’ють "чай" з іграшкового посуду та мило спілкуються.

"Час чаювання", – йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, напередодні Світоліна у вкрай важкому матчі поступилася американці Пейтон Стернс у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі.

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Одним із головних хайлайтів зустрічі стала шалена реакція суперниці на камбек від Еліни. Стернс від гніву жбурляла ракетка об корт.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд захопливої боротьби на корті українки та американки.