Крутих зупинився у півфіналі турніру ITF в Туреччині
Олексій Крутих
АТР
Український тенісист Олексій Крутих (548) програв швейцарцю Кіліану Фельдбаушу (597) у півфіналі турніру ITF M15 в Анталії, Туреччина.
Поєдинок тривав 1 годину 56 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:6(2).
Що цікаво, другий сет міг і не дійти до тай-брейку, але українець за рахунку 3:5 зумів відіграти матч-пойнт суперника та взяти два гейми поспіль. Проте у підсумку це його не врятувало, і Кіліан без проблем довів гру до своєї перемоги.
ITF M15
Анталія, Туреччина, ґрунт
Призовий фонд – $15,000
Півфінал, 25 січня
Кевін Фельдбауш (Швейцарія) – Олексій Крутих (Україна) 6:2, 7:6(2)
Нагадаємо, рівно місяць тому Крутих дійшов до фіналу турніру в Анталії, проте поступився там російському тенісисту.