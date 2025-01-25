Крутих зупинився у півфіналі турніру ITF в Туреччині

Український тенісист Олексій Крутих (548) програв швейцарцю Кіліану Фельдбаушу (597) у півфіналі турніру ITF M15 в Анталії, Туреччина.

Поєдинок тривав 1 годину 56 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:6(2).

Що цікаво, другий сет міг і не дійти до тай-брейку, але українець за рахунку 3:5 зумів відіграти матч-пойнт суперника та взяти два гейми поспіль. Проте у підсумку це його не врятувало, і Кіліан без проблем довів гру до своєї перемоги.

ITF M15

Анталія, Туреччина, ґрунт

Призовий фонд – $15,000

Півфінал, 25 січня

Кевін Фельдбауш (Швейцарія) – Олексій Крутих (Україна) 6:2, 7:6(2)

Нагадаємо, рівно місяць тому Крутих дійшов до фіналу турніру в Анталії, проте поступився там російському тенісисту.