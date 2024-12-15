Крутих у фіналі турецького турніру ITF програв росіянину

Український тенісист Олексій Крутих (571) програв росіянину Святославу Гуліну (538) у фіналі турніру ITF M15 в Анталії, Туреччина.

Поєдинок завершився з рахунком 7:6(3), 6:4.

У першому сеті українець мав одразу 4 сет-пойнти, однак не зумів реалізувати жодного та в підсумку віддав його супернику.

У другому сеті тенісисти по черзі брали гейми, все знову йшло до тай-брейку, проте в 10-му геймі росіянин зумів використати помилку Олексія та вирвати для себе перемогу.

ITF M15

Анталія, Туреччина

Грунт

Призовий фонд – $15,000

Фінал, 15 грудня

Святослав Гулін (-) – Олексій Крутих (Україна) 7:6(3), 6:4

Нагадаємо, нещодавно Олексій Крутих у парі з Віталієм Сачком обіграли тандем Іньїго Сервантес (Іспанія) / Давид Піхлер (Австрія) у фіналі Челенджера в Ольбії (Італія) в парному розряді.