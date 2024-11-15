Крутих переміг росіянина та вийшов у півфінал турніру в Греції

Український тенісист Олексій Крутих (555) у важкому матчі здолав росіянина Іллю Сімакіна у чвертьфіналі турніру ITF M15 в Іракліоні (Греція).

Матч тривав 2 години 31 хвилину та завершився з рахунком 7:6(5), 7:6(3). Це була перша зустріч між тенісистами. У півфіналі на українця чекатиме гра проти француза Гійома Дальмассо (884).

ITF M15 Іракліон, Греція Призовий фонд – $15,000 Чвертьфінал, 15 листопада

Олексій Крутих (Україна) – Ілля Сімакін (-) 7:6(5), 7:6(3)

Нагадаємо, напередодні Крутих зупинився за крок від півфіналу на турнірі ITF M25 у Греції. Українця зупинив Габріель Дебрю (Франція).