Крутих переміг росіянина та вийшов у півфінал турніру в Греції
Олексій Крутих
АТР
Український тенісист Олексій Крутих (555) у важкому матчі здолав росіянина Іллю Сімакіна у чвертьфіналі турніру ITF M15 в Іракліоні (Греція).
Матч тривав 2 години 31 хвилину та завершився з рахунком 7:6(5), 7:6(3). Це була перша зустріч між тенісистами. У півфіналі на українця чекатиме гра проти француза Гійома Дальмассо (884).
ITF M15
Іракліон, Греція
Призовий фонд – $15,000
Чвертьфінал, 15 листопада
Олексій Крутих (Україна) – Ілля Сімакін (-) 7:6(5), 7:6(3)
Нагадаємо, напередодні Крутих зупинився за крок від півфіналу на турнірі ITF M25 у Греції. Українця зупинив Габріель Дебрю (Франція).