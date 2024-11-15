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Крутих переміг росіянина та вийшов у півфінал турніру в Греції

Микола Дендак — 15 листопада 2024, 22:37
Крутих переміг росіянина та вийшов у півфінал турніру в Греції
Олексій Крутих
АТР

Український тенісист Олексій Крутих (555) у важкому матчі здолав росіянина Іллю Сімакіна у чвертьфіналі турніру ITF M15 в Іракліоні (Греція).

Матч тривав 2 години 31 хвилину та завершився з рахунком 7:6(5), 7:6(3). Це була перша зустріч між тенісистами. У півфіналі на українця чекатиме гра проти француза Гійома Дальмассо (884).

ITF M15
Іракліон, Греція
Призовий фонд – $15,000
Чвертьфінал, 15 листопада

Олексій Крутих (Україна) – Ілля Сімакін (-) 7:6(5), 7:6(3)

Нагадаємо, напередодні Крутих зупинився за крок від півфіналу на турнірі ITF M25 у Греції. Українця зупинив Габріель Дебрю (Франція).

ITF Олексій Крутих

Олексій Крутих

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