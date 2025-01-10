Кравченко вийшов у півфінал турніру в Іспанії

Український тенісист Георгій Кравченко (789) переміг бразильця Оскара Жозе Гутьєрреза (890) у чвертьфіналі турніру ITF M15 в Манакорі, Іспанія.

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:0. Це була перша зустріч між тенісистами в історії.

Зауважимо, що у фіналі українець зустрінеться з американцем Колліном Альтамірано.

ITF M15, хард

Манакор, Іспанія

Призовий фонд – $15,000

Чвертьфінал, 10 січня

Георгій Кравченко (Україна) – Оскар Жозе Гутьєррез (Бразилія) 6:4, 6:0

Нагадаємо, напередодні титулований французький тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком Еліни Світоліної, став другим найстаршим гравцем, який вийшов у фінал турніру ATP.