Кравченко вийшов у півфінал турніру в Іспанії
Георгій Кравченко
ФТУ
Український тенісист Георгій Кравченко (789) переміг бразильця Оскара Жозе Гутьєрреза (890) у чвертьфіналі турніру ITF M15 в Манакорі, Іспанія.
Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:0. Це була перша зустріч між тенісистами в історії.
Зауважимо, що у фіналі українець зустрінеться з американцем Колліном Альтамірано.
ITF M15, хард
Манакор, Іспанія
Призовий фонд – $15,000
Чвертьфінал, 10 січня
Призовий фонд – $15,000
Чвертьфінал, 10 січня
Георгій Кравченко (Україна) – Оскар Жозе Гутьєррез (Бразилія) 6:4, 6:0
Нагадаємо, напередодні титулований французький тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком Еліни Світоліної, став другим найстаршим гравцем, який вийшов у фінал турніру ATP.