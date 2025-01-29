Соболєва програла першій ракетці світу серед юніорів на професійному турнірі

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (225) зазнала поразки в першому колі основної сітки хардового турніру ITF W75 в Австралії.

На старті змагань шоста сіяна українка поступилась австралійській тенісистці Емерсон Джонс (288).

Матч тривав 2 години 10 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 5:7, 1:6. Українка чотири рази подала навиліт і припустилася шести подвійних помилок, у суперниці було два ейси і 12 подвійних. Українка зробила чотири брейки і програла шість геймів на своїй подачі. У другому сеті Соболєва не подала на матч у десятому геймі.

ITF W75 – Brisbane QTC Tennis International

Брісбен, Австралія, хард

Призовий фонд – $60000

Перше коло

29 січня

Анастасія Соболєва (Україна, 6) – Емерсон Джонс (Австралія) 6:4, 5:7, 1:6

Зазначимо, що Джонс – перша ракетка світу серед юніорів. Цього сезону вона вже обіграла 37-му ракетку світу Ван Сіньюй на старті змагань WTA 500 в Аделаїді та дебютувала в основній сітці Australian Open.

У середу Соболєва також зіграла матч парного розряду у дуеті з Катаріною Завацькою. Після двох програних геймів вони знялися.