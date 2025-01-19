Маштаков дійшов до фіналу на турнірі ITF в Туреччині

Український тенісист Нікіта Маштаков зіграв у парному фіналі на хардовому ґрунтовому турнірі ITF M15 в Антальї, Туреччина.

У матчі за титул українець і його напарник Віт Калина (Чехія), посіяні під третім номером, у трьох сетах поступилися тандему Кіліан Фельдбауш (Швейцарія) / Родріго Пачеко (Мексика).

Зустріч тривала 1 годину 18 хвилин і завершилась із рахунком 3:6, 6:2, 10-5 на користь швейцарсько-мексиканського дуету. Маштаков і Калина припустилися чотирьох подвійних помилок, оформили два брейки і програли три гейми на своїй подачі.

ITF M15 Анталья, Туреччина, ґрунт

Парний розряд, фінал

19 січня

Кіліан Фельдбауш (Швейцарія) / Родріго Пачеко (Мексика) – Нікіта Маштаков (Україна) / Віт Калина (Чехія) 3:6, 6:2, 10-5

25-річний Нікіта Маштаков удев'яте зіграв у фіналі турніру ITF у парному розряді і боровся за свій четвертий титул. Вихід до фіналу приніс йому $270 призових.