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Маштаков не зміг обіграти четвертого сіяного на старті челенджеру у Пловдиві

Станіслав Матусевич — 22 вересня 2026, 15:59
Маштаков не зміг обіграти четвертого сіяного на старті челенджеру у Пловдиві
Микита Маштаков
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Микита Маштаков (527) не зміг вийти у друге коло турніру серії челенджер у болгарському Пловдиві. Українець, який подолав кваліфікацію, поступився четвертому сіяному чеху Максиму Мрва (213).

Гра тривала 2 години 18 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 2:6.

За поєдинок Маштаков 2 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник не виконував ейсів, зробив 4 помилки на подачі та 7 брейків.

2026 Plovdiv Challenger – ATP Challenger Tour 75
Пловдив, Болгарія, ґрунт
Призовий фонд: €96,000
Перше коло, 22 вересня

Микита Маштаков (Україна) – Максим Мрва (Чехія) 4:6, 6:4, 2:6

Тенісисти раніше не зустрічалися.

Маштаков втретє зіграв в основній сітці челенджеру. Три тижні тому, також у Пловдиві, йому вдалося дістатися до другого кола.

ATP Challenger Tour Микита Маштаков

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