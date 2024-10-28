Рейтинг ATP: Сіннер зберіг першу сходинку, Урсу втратив 19 позицій
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 28 жовтня.
У першій десятці не відбулось змін. Лідерство утримує італієць Яннік Сіннер, другим йде іспанець Карлос Алькарас, а трійку найкращих замикає Олександр Звєрєв з Німеччини.
Першою ракеткою України залишився Вадим Урсу, який втратив 19 позицій.
Рейтинг ATP
1. Яннік Сіннер (Італія) – 11420 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 7120
3. Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 6805
4. Новак Джокович (Сербія) – 6210
5 Даніїл Медведєв (-) – 5230
6. Тейлор Фрітц (США) – 4335
7. Андрєй Рубльов (-) – 4070
8. Каспер Рууд (Норвегія) – 3855
9. Григор Димитров (Болгарія) – 3740
10. Алекс де Мінор (Австралія) – 3725
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327. (308) Вадим Урсу (Україна) - 157
334. (333) Олександр Овчаренко (Україна) - 149
389. (388) Олег Приходько (Україна) - 123
414. (407) Віталій Сачко (Україна) - 112
463. (474) Юрій Джавакян (Україна) - 89
496. (476) Ілля Марченко (Україна) - 83