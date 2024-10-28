Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Рейтинг ATP: Сіннер зберіг першу сходинку, Урсу втратив 19 позицій

Олександр Булава — 28 жовтня, 16:00
Рейтинг ATP: Сіннер зберіг першу сходинку, Урсу втратив 19 позицій
Яннік Сіннер
Getty images

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 28 жовтня.

У першій десятці не відбулось змін. Лідерство утримує італієць Яннік Сіннер, другим йде іспанець Карлос Алькарас, а трійку найкращих замикає Олександр Звєрєв з Німеччини.

Першою ракеткою України залишився Вадим Урсу, який втратив 19 позицій.

Рейтинг ATP

1. Яннік Сіннер (Італія) – 11420 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 7120
3. Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 6805
4. Новак Джокович (Сербія) – 6210
5 Даніїл Медведєв (-) – 5230
6. Тейлор Фрітц (США) – 4335
7. Андрєй Рубльов (-) – 4070
8. Каспер Рууд (Норвегія) – 3855
9. Григор Димитров (Болгарія) – 3740
10. Алекс де Мінор (Австралія) – 3725
....
327. (308) Вадим Урсу (Україна) - 157
334. (333) Олександр Овчаренко (Україна) - 149
389. (388) Олег Приходько (Україна) - 123
414. (407) Віталій Сачко (Україна) - 112
463. (474) Юрій Джавакян (Україна) - 89
496. (476) Ілля Марченко (Україна) - 83

ATP Яннік Сіннер Вадим Урсу

Яннік Сіннер

Сіннер: Багато з тих, кого я вважав друзями, насправді ними не є
Рейтинг ATP: Марченко втратив 111 позицій, Джавакян оновив особистий рекорд
Сіннер здолав Алькараса у фіналі виставкового турніру в Саудівській Аравії і виграв 6 мільйонів доларів
Сіннер переміг Джоковича у півфіналі на виставкового турніру Six Kings Slam
Найдорожчі 3 гейми в історії: як Мєдвєдєв заробив півтора мільйони доларів за ганебну поразку

Останні новини