Рейтинг ATP: Сіннер зберіг першу сходинку, Урсу втратив 19 позицій

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 28 жовтня.

У першій десятці не відбулось змін. Лідерство утримує італієць Яннік Сіннер, другим йде іспанець Карлос Алькарас, а трійку найкращих замикає Олександр Звєрєв з Німеччини.

Першою ракеткою України залишився Вадим Урсу, який втратив 19 позицій.

Рейтинг ATP

1. Яннік Сіннер (Італія) – 11420 очок

2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 7120

3. Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 6805

4. Новак Джокович (Сербія) – 6210

5 Даніїл Медведєв (-) – 5230

6. Тейлор Фрітц (США) – 4335

7. Андрєй Рубльов (-) – 4070

8. Каспер Рууд (Норвегія) – 3855

9. Григор Димитров (Болгарія) – 3740

10. Алекс де Мінор (Австралія) – 3725

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327. (308) Вадим Урсу (Україна) - 157

334. (333) Олександр Овчаренко (Україна) - 149

389. (388) Олег Приходько (Україна) - 123

414. (407) Віталій Сачко (Україна) - 112

463. (474) Юрій Джавакян (Україна) - 89

496. (476) Ілля Марченко (Україна) - 83