Перемога Стаховського над Федерером та два півфінали Світоліної: найкращі українські миттєвості Вімблдона

30 червня в Лондоні стартує найстаріший тенісний турнір серії Grand Slam – Вімблдон.

І хоча найпрестижніший (неофіційно) турнір світу ще жодного разу не підкорювався українцям, вітчизняним уболівальникам є що згадати. Мова звісно про одиночні розряди.

Наприкінці 80-х років Андрія Медведєва фахівці вважали майбутнім домінатором світового тенісу, проте найкращим результатом киянина в Лондоні є 4 коло (1994 рік). Найкращий український тенісист в історії тяжів до повільних, ґрунтових кортів. Результат Медведєва й досі є недосяжним для українських чоловіків.

Сергій Стаховський, який нині захищає батьківщину в лавах ЗСУ, не заходив на Вімблдоні далі 3-го кола, але його виступ у 2013 році – один із найбільших перформансів в історії українського тенісу.

На ту мить 116 ракетка світу сенсаційно здолав чинного володаря титулу – Роджера Федерера – на його улюбленому турнірі та покритті в матчі другого кола, що відбувався на Центральному корті. Гра тривала 3 години й 4 хвилини (6:7, 7:6, 7:5, 7:6), швейцарцю вдалося зробити лише один брейк.

Відеоогляд матчу Стаховський – Федерер

А Стаховський із 21 спроби зміг перемогти суперника із чільної десятки рейтингу ATP, перервавши неймовірну серію Федерера з 36 поспіль виходів у чвертьфінал Слемів.

До речі, саме на Вімблдонському турнірі відбувся, чи не відбувся, легендарний діалог Стаховського з представниками російських ЗМІ.

Еліна Світоліна двічі зупинялася за крок від головного матчу жіночої сітки змагань. Причому обидва рази одеситка у півфінальних матчах програвала майбутній чемпіонці. У 2019 році – Сімоні Халеп (1:6, 3:6), у 2023-му – Маркеті Вондроушовій (3:6, 3:6).

Відеоогляд матчу Світоліна – Вондроушова

На зламі епох, у 1991 році львів'янка Лариса Савченко-Нейланд у парі з білорускою Наталією Звєрєвою тріумфувала у змаганнях пар. Причому перемогли у вирішальній грі легендарних Штефі Графф і Габріелу Сабатіні (6:4, 6:4).

На момент успіху Савченко-Нейланд уже проживала в Юрмалі (Латвія). Пізніше працювала в російському тенісі...

Через 32 роки після успіху Савченко-Нейланд Людмила Кіченок стала переможницею Вімлдонського чемпіонату у міксті. Дніпрянка в парі з хорватом Мате Павичем у фіналі перемогла румунсько-китайський дует Фліген

Їфань (6:4, 6:7(9), 6:3).

Хочеться вірити, що українські тенісисти все ж подолають скелю у вигляді Вімблдонського турніру та уже скоро хтось із вітчизняних гравців підійме над головою переможний Кубок.