Рейтинг ATP: Фрітц обійшов Джоковича, потрапивши до ТОП-5

У понеділок, 11 листопада, був оновлений рейтинг чоловічої асоціації тенісистів ATP.

Незважаючи на втрату 1000 очок за минулий тиждень, Яннік Сіннер втримав за собою звання першої ракетки світу. Олександр Звєрєв та Карлос Алькарас також не втратили свої позиції (друга та третя відповідно).

У ТОП-10 відбулися дві зміни: Тейлор Фрітц потіснив Новака Джоковича з п'ятого рядка, а Андрєй Рубльов - Алекса де Мінора з восьмого.

Україна ж досі залишається без представника у ТОП-300: Вадим Урсу втратив дві позиції (став 326-м), Олександр Овчеренко (332) та Олег Приходько (355) відіграли по одній, а Віталій Сачко (413) вилетів з ТОП-400.

Рейтинг ATP (11 листопада)

1. Яннік Сіннер (Італія) - 10330 очок

2. Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7315

3. Карлос АЛькарас (Іспанія) - 6810

4. Даніїл Медведєв (-) - 4830

5 (6). Тейлор Фрітц (США) - 4300

6 (5). Новак Джокович (Сербія) - 3910

7. Каспер Рууд (Норвегія) - 3855

8 (9). Андрєй Рубльов (-) - 3760

9 (8). Алекс де Мінор (Австралія) - 3745

10. Григор Дімітров (Болгарія) - 3350

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326 (324). Вадим Урсу (Україна) - 157

332 (333). Олександр Овчаренко (Україна) - 151

355 (356). Олег Приходько (Україна) - 137

413 (392). Віталій Сачко (Україна) - 108

450 (466). Юрій Джавакян (Україна) - 91

Нагадаємо, що в жіночому світовому рейтингу WTA Марта Костюк зберегла статус першої ракетки Україна, а Еліна Світоліна повернулася до ТОП-25.