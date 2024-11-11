Рейтинг WTA: Костюк залишилася першою ракеткою України, Світоліна повернулася до ТОП-25

У понеділок, 11 листопада, оновився офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.

Так, першою ракеткою України залишилася Марта Костюк, яка зберегла за собою 18-й рядок рейтингу.

До неї підібралася Еліна Світоліна - за тиждень вона піднялася одразу на чотири рядки.

Лідеркою світового рейтингу залишається Аріна Сабалєнка, яка все ще випереджає Ігу Швьонтек. Також варто відзначити Чжен Ціньвень, яка увірвалася до ТОП-5.

Рейтинг WTA (11 листопада)

1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416

2. Іга Швьонтек (Польща) – 8370

3. Коко Гофф (США) – 6530

4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344

5 (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 5340

6 (5). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171

7 (6). Джессіка Пегула (США) – 4705

8. Емма Наварро (США) – 3589

9. Дарія Касаткіна (-) – 3368

10 (13). Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214

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18. Марта Костюк (Україна) – 2493

23 (27). Еліна Світоліна (Україна) – 1942

33. Даяна Ястремська (Україна) – 1612

57. Ангеліна Калініна (Україна) – 1030

97. Юлія Стародубцева (Україна) – 790

118 (122). Леся Цуренко (Україна) – 648

141 (158). Дар’я Снігур (Україна) – 533

220. Анастасія Соболєва (Україна) – 328

229. Катаріна Завацька (Україна) – 315

Нагадаємо, що Дар'я Снігур програла у фіналі турніру ITF W75 у німецькому Ісманінгу.