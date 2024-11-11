Рейтинг WTA: Костюк залишилася першою ракеткою України, Світоліна повернулася до ТОП-25
У понеділок, 11 листопада, оновився офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.
Так, першою ракеткою України залишилася Марта Костюк, яка зберегла за собою 18-й рядок рейтингу.
До неї підібралася Еліна Світоліна - за тиждень вона піднялася одразу на чотири рядки.
Лідеркою світового рейтингу залишається Аріна Сабалєнка, яка все ще випереджає Ігу Швьонтек. Також варто відзначити Чжен Ціньвень, яка увірвалася до ТОП-5.
Рейтинг WTA (11 листопада)
1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416
2. Іга Швьонтек (Польща) – 8370
3. Коко Гофф (США) – 6530
4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344
5 (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 5340
6 (5). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171
7 (6). Джессіка Пегула (США) – 4705
8. Емма Наварро (США) – 3589
9. Дарія Касаткіна (-) – 3368
10 (13). Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214
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18. Марта Костюк (Україна) – 2493
23 (27). Еліна Світоліна (Україна) – 1942
33. Даяна Ястремська (Україна) – 1612
57. Ангеліна Калініна (Україна) – 1030
97. Юлія Стародубцева (Україна) – 790
118 (122). Леся Цуренко (Україна) – 648
141 (158). Дар’я Снігур (Україна) – 533
220. Анастасія Соболєва (Україна) – 328
229. Катаріна Завацька (Україна) – 315
Нагадаємо, що Дар'я Снігур програла у фіналі турніру ITF W75 у німецькому Ісманінгу.