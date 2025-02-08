Бенчич відсвяткувала свій перший титул у статусі матері на корті з донькою

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (157) стала переможницею престижного хардового турніру категорії WTA 500 в Абу-Дабі, ОАЕ.

Під час церемонії нагородження вона взяла на руки доньку, яка народилась у квітні минулого року.

"Це було моєю великою мрією – повернутися і грати перед донькою", – сказала Бенчич.

"Я так багато працювала, щоб знову виступати. І дуже особливо виграти титул у присутності моєї родини. Не можу висловити, наскільки вдячна за їхню підтримку – моєму тренеру, всій команді, моєму чоловіку та моїй донечці Беллі. Це мій перший турнір, який я виграла двічі, тож він тепер мій улюблений!"

27-річна Бенчич повернулася на корт у жовтні минулого року, всього через чотири місяці після народження доньки. З того часу вона зіграла лише на семи турнірах, почавши з менш престижних змагань у Гамбурзі та Петанжі, а потім дійшла до четвертого раунду Australian Open.

Завдяки успіху в Абу-Дабі колишня четверта ракетка світу та олімпійська чемпіонка повернеться до першої сотні рейтингу WTA, піднявшись на 65-те місце.