Сіннер: Димитров добре підготувався до матчу і показував чудовий теніс

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер після виходу в чвертьфінал Вімблдону через травму болгарина Григора Димитрова, який вів за сетами 2:0, розповів про деталі поєдинку.

Інтерв'ю лідера світового рейтингу наводить офіційний сайт АТР.

Про стан Димитрова після матчу Сіннер не мав інформації.

"М и хороші друзі, але це дуже важкий момент. Йти до нього зараз і говорити, думаю, що це не зовсім доречно. Тому поки що я більше нічого не знаю", – сказав італієць.

Сіннер спробував пояснити, чому суперник перегравав його у поєдинку.

" Він подавав неймовірно добре. Дуже точно, а також дуже швидко, дуже варіативно. Було трохи вітряно, і він використовував вітер якнайкраще. Я відчував, що він дуже добре підготувався до матчу і ще краще втілив у життя цей план. Він показував чудовий теніс".

Сам італійський тенісист теж відчував проблеми зі здоров'ям під час матчу з Димитровим. При падінні у першому ж геймі зустрічі він пошкодив правий лікоть.

"Ц е сталося дуже рано в матчі, у першому геймі. Досить невдале падіння. Я трохи переглянув відео. Здавалося, що це падіння не було жорстким, але я все одно сильно це відчував, особливо під час подачі та на форхенді. Це було відчутно. Подивимося. Завтра перевіримо, подивимося, в якому стані лікоть, і тоді стане зрозуміліше", – підсумував Сіннер.

Нагадаємо, що на Вімблдоні визначилися всі чвертьфінальні пари в чоловічому одиночному розряді.