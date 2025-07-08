Сіннер: Димитров добре підготувався до матчу і показував чудовий теніс
Яннік Сіннер
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Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер після виходу в чвертьфінал Вімблдону через травму болгарина Григора Димитрова, який вів за сетами 2:0, розповів про деталі поєдинку.
Інтерв'ю лідера світового рейтингу наводить офіційний сайт АТР.
Про стан Димитрова після матчу Сіннер не мав інформації.
"Ми хороші друзі, але це дуже важкий момент. Йти до нього зараз і говорити, думаю, що це не зовсім доречно. Тому поки що я більше нічого не знаю", – сказав італієць.
Сіннер спробував пояснити, чому суперник перегравав його у поєдинку.
"Він подавав неймовірно добре. Дуже точно, а також дуже швидко, дуже варіативно. Було трохи вітряно, і він використовував вітер якнайкраще. Я відчував, що він дуже добре підготувався до матчу і ще краще втілив у життя цей план. Він показував чудовий теніс".
Сам італійський тенісист теж відчував проблеми зі здоров'ям під час матчу з Димитровим. При падінні у першому ж геймі зустрічі він пошкодив правий лікоть.
"Це сталося дуже рано в матчі, у першому геймі. Досить невдале падіння. Я трохи переглянув відео. Здавалося, що це падіння не було жорстким, але я все одно сильно це відчував, особливо під час подачі та на форхенді. Це було відчутно. Подивимося. Завтра перевіримо, подивимося, в якому стані лікоть, і тоді стане зрозуміліше", – підсумував Сіннер.
Нагадаємо, що на Вімблдоні визначилися всі чвертьфінальні пари в чоловічому одиночному розряді.