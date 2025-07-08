Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Сіннер: Димитров добре підготувався до матчу і показував чудовий теніс

Станіслав Матусевич — 8 липня 2025, 13:49
Сіннер: Димитров добре підготувався до матчу і показував чудовий теніс
Яннік Сіннер
Getty images

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер після виходу в чвертьфінал Вімблдону через травму болгарина Григора Димитрова, який вів за сетами 2:0, розповів про деталі поєдинку.

Інтерв'ю лідера світового рейтингу наводить офіційний сайт АТР.

Про стан Димитрова після матчу Сіннер не мав інформації.

и хороші друзі, але це дуже важкий момент. Йти до нього зараз і говорити, думаю, що це не зовсім доречно. Тому поки що я більше нічого не знаю", – сказав італієць.

Сіннер спробував пояснити, чому суперник перегравав його у поєдинку.

"Він подавав неймовірно добре. Дуже точно, а також дуже швидко, дуже варіативно. Було трохи вітряно, і він використовував вітер якнайкраще. Я відчував, що він дуже добре підготувався до матчу і ще краще втілив у життя цей план. Він показував чудовий теніс".

Сам італійський тенісист теж відчував проблеми зі здоров'ям під час матчу з Димитровим. При падінні у першому ж геймі зустрічі він пошкодив правий лікоть.

е сталося дуже рано в матчі, у першому геймі. Досить невдале падіння. Я трохи переглянув відео. Здавалося, що це падіння не було жорстким, але я все одно сильно це відчував, особливо під час подачі та на форхенді. Це було відчутно. Подивимося. Завтра перевіримо, подивимося, в якому стані лікоть, і тоді стане зрозуміліше", – підсумував Сіннер.

Нагадаємо, що на Вімблдоні визначилися всі чвертьфінальні пари в чоловічому одиночному розряді.

Вімблдон травма Яннік Сіннер Вімблдонський тенісний турнір Григор Димитров Вімблдон-2025

Яннік Сіннер

Стали відомі всі чвертьфінальні пари Вімблдону в чоловічому одиночному розряді
Вімблдонська драма: Димитров не зміг дограти матч, в якому перемагав першу ракетку світу
Сачко та Приходько додали кілька позицій, у лідерів без змін в оновленому рейтингу АТР
Сачко опустився на чотири позиції, Алькарас наближається до Сіннера в оновленому рейтингу АТР
Перша ракетка світу програв перший поєдинок після фіналу Ролан Гаррос

Останні новини