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П'ятеро українських тенісисток зіграють в основній сітці Вімблдону 2025

Станіслав Матусевич — 20 травня 2025, 22:22
П'ятеро українських тенісисток зіграють в основній сітці Вімблдону 2025
Еліна Світоліна
ФТУ

П'ятеро українських тенісисток потрапили до заявочного списку третього турніру Grand Slam поточного сезону – Вімблдону.

Про це повідомив офіційний сайт змагання.

Українки, які зіграють в основній сітці Вімблдону:

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Даяна Ястремська
  • Ангеліна Калініна
  • Юлія Стародубцева

Також визначилися тенісистки, які потраплять до основної сітки за допомогою "захищеного рейтингу". Ними стали Сорана Кирстя (Румунія), Чжу Лінь (Китай), Анастасія Севастова (Латвія), Кеті Макнеллі (США) та Яніна Вікмаєр (Бельгія).

Вімблдон цього року відбудеться з 30 червня по 15 липня.

Нагадаємо, що українки Анастасія Соболєва, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур вдало стартували у кваліфікації Ролан Гаррос.

Ангеліна Калініна Вімблдон Марта Костюк Еліна Світоліна Даяна Ястремська Юлія Стародубцева

Еліна Світоліна

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