Чинний чемпіон Вімблдону ледь не вилетів у першому колі від 38-річного італійця

Чинний дворазовий чемпіон Вімблдону іспанець Карлос Алькарас (2) з великими проблемами подолав перше коло трав'яного мейджору. У п'ятисетовому поєдинку він дотиснув 38-річного італійця Фабіо Фоньїні (138).

Зустріч тривала 4 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:7(5), 7:5, 2:6, 6:1 на користь іспанця.

За поєдинок Алькарас 14 разів подав навиліт, зробив 7 подвійних помилок та 7 брейків. Його суперник виконав 1 ейс, 9 разів помилився на подачі та зробив 5 брейків.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Перше коло, 30 червня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Фабіо Фоньїні (Італія) 7:5, 6:7(5), 7:5, 2:6, 6:1

Суперники провели третю очну зустріч, усі виграв іспанець. У наступному раунді змагань він зіграє проти 21-річного британця Олівера Тарвета (719), який, крім проходження кваліфікації, став відомий тим, що не отримає більшу частину призових через незвичайну причину.

Нагадаємо, що дев'ятий сіяний Даніїл Медведєв вилетів з Вімблдону вже у першому колі.