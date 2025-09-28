Визначилися всі півфіналісти турніру серії АТР 500 у Токіо

Стали відомі півфіналісти турніру серії АТР 500, який проходить в японському Токіо. Ними стали Дженсон Бруксбі (86, США), Тейлор Фрітц (5, США), Каспер Рууд (12, Норвегія) та Карлос Алькарас (1, Іспанія).

Бруксбі створив головну сенсацію чвертьфіналів, обігравши 11 ракетку світу данця Хольгера Руне з рахунком 6:3, 6:3. Американець вийшов у свій третій півфінал змагань АТР цього року і намагатиметься втретє дістатися фіналу.

Фрітц не без проблем переміг співвітчизника Себастьяна Корду (74) – 6:3, 6:7(5), 6:3 і зустрінеться у півфіналі з Бруксбі. Тейлор уже двічі в поточному сезоні був сильнішим за Дженсона. Сталося це на Australian Open та в Істборні.

Рууд не мав проблем із австралійцем Александаром Вукичем (95) – 6:3, 6:2.

Суперником норвежця по півфіналу стане лідер світового рейтингу Алькарас. Іспанець впевнено обіграв Брендона Накашиму (33, США) з рахунком 6:2, 6:4 і спробує здобути п'яту перемогу в шести очних зустрічах з Руудом.

Вашій увазі шалене очко, вигране Алькарасом у матчі проти Накашими.

Alcaraz with one of the SHOTS OF THE YEAR.



A point that’s sums up one of the best matches I’ve ever seen him play. pic.twitter.com/s57zK5dllF — José Morgado (@josemorgado) September 28, 2025

Півфінальні пари турніру в Токіо

Дженсон Бруксбі (США) – Тейлор Фрітц (США)

Каспер Рууд (Норвегія) – Карлос Алькарас (Іспанія)

Нагадаємо, що напередодні Алькарас, незважаючи на пошкодження ноги, вийшов на корт і впевнено здолав бельгійця Зізу Бергса (45).