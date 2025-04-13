Костюк зустрінеться з росіянкою у першому колі турніру в Штутгарті

Марта Костюк (25) дізналася свою суперницю по першому колу грунтового турніру серії WTA 500 у німецькому Штутгарті, який стартує наступного понеділка. Українка зустрінеться з шостою сіяною росіянкою Міррою Андрєєвою (7).

17-річна Андрєєва цього сезону вже встигла виграти "тисячники" у Дубаї та Індіан-Веллсі.

Костюк минулого року в Штутгарті дійшла до фіналу. Напередодні ж Марта вперше у сезоні виступила на грунті у кваліфікаційних матчах збірної України в Кубку Біллі Джин Кінг.

11 квітня українка перемогла 6:1, 6:2 польку Катажину Каву (156), а наступного дня поступилася з рахунком 4:6, 6:7(1) швейцарці Селін Неф (178).

Дата та час початку матчу Костюк та Андрєєвої стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська (46) пройшла кваліфікацію у Штутгарті й також зіграє в основній сітці змагань.