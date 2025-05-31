Паоліні – про матч проти Світоліної: Мені доведеться показувати свій найкращий теніс

Четверта ракетка світу Жасмін Паоліні розповіла про перемогу над Юлією Стародубцевою в матчі третього кола Ролан Гаррос, а також прокоментувала майбутню гру проти Еліни Світоліної.

Слова італійки наводить офіційний сайт WTA.

Паоліні зауважила, що не дуже добре увійшла у матч проти Стародубцевої.

" На початку матчу почувалася не дуже комфортно, хоча добре розім'ялася вранці. Проте, на корті відразу було важкувато. Був вітер, і м'яч поводився зовсім інакше. Минулого разу я грала під дахом, було дуже волого, м'ячі швидко ставали важкими, відскакували низько, їх було простіше контролювати. Сьогодні все було інакше. Але якщо мені вдається відчути ритм, правильно обертати м'яч і грати агресивно, то такі умови теж мені підходять".

Італійка очікує від поєдинку зі Світоліною важкої гри, адже українка виграла багато матчів на грунті та поточного сезону вже перемагала четверту ракетку світу.

"Ми з Еліною разом кілька разів тренувалися. Вона зараз показує дуже сильний теніс, виграла багато матчів на ґрунті, добре виступила в Руані, в Мадриді. Вона дуже непроста суперниця. В Австралії, цього року, я виграла в неї перший сет, а потім просто перестала встигати за її м'ячем, із середини другого сету в мене не виходило взагалі нічого. Це буде точно важкий матч, мені доведеться показувати свій найкращий теніс", – зауважила Паоліні.

Матч четвертого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу між Світоліною та Паоліні відбудеться у неділю, 1 червня. Час початку зустрічі визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна подолала опір американки Бернарди Пери у третьому колі Ролан Гаррос. Жасмін Паоліні в цьому ж раунді мейджору виявилася сильнішою за нашу Юлію Стародубцеву.