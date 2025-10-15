Перша сіяна росіянка програла суперниці з третьої сотні рейтингу на турнірі в Нінбо

Перша сіяна на турнірі в Нінбо, "нейтральна" Мірра Андрєєва (7) програла у другому колі турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо місцевій спортсменці Чжу Лінь (219).

Гра тривала 2 години 19 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:2.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Друге коло, 15 жовтня

Чжу Лінь (Китай) – Мірра Андрєєва (-) 4:6, 6:3, 6:2

Суперниці раніше зустрічалися один раз. Два тижні тому в Пекіні сильнішою виявилася Андрєєва. У чвертьфіналі змагань Чжу Лінь зіграє проти іншої росіянки, Діани Шнайдер (19).

Після цієї поразки Андрєєва ризикує не потрапити на Підсумковий турнір до саудівського Ер-Ріяда. Вона наразі йде сьомою, а дві конкурентки, Жасмін Паоліні (8, Італія) та Єлена Рибакіна (9, Казахстан) їй поступаються, відповідно, 189 та 407 очками, однак продовжують виступи у Нінбо.

На Підсумковий турнір кваліфікуються 8 найкращих тенісисток за результатами сезону.

Нагадаємо, що Рибакіна у другому колі змагань 16 жовтня протистоятиме українці Даяні Ястремській (30).