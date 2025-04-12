Визначилися учасники фінального матчу Мастерсу в Монте-Карло

Стала відома пара фіналістів на турнірі серії АТР 1000 у Монте-Карло. Іспанець Карлос Алькарас (3) поміряється силами з італійцем Лоренцо Музетті (16).

Алькарас обіграв свого співвітчизника, Алехандро Давідовича Фокіну (42) з рахунком 7:6(2), 6:4. Карлос зіграє у своєму сьомому фіналі на Мастерсах і боротиметься за шостий титул.

Зазначимо, що Алькарас став третім гравцем в історії після Рафаеля Надаля та Новака Джоковича, який досяг сьомого фіналу турнірів категорії АТР 1000 у віці до 22 років.

Музетті у непростому поєдинку виявився сильнішим за австралійця Алекса де Мінора (10) – 1:6, 6:4, 7:6(4). Для італійця це буде лише перший фінал Мастерсу. Загалом же він має у своєму активі два виграних титули в АТР-турі.

Алькарас та Музетті раніше зустрічалися чотири рази. Іспанець здобув у них три перемоги.

Фінальна зустріч у Монте-Карло відбудеться 13 квітня о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Новак Джокович встановив рекорд Мастерсу в Монте-Карло.