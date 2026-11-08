17-річна Лазаренко обіграла росіянку і здобула дебютний титул турніру WTT

17-річна українська тенісистка Марія Лазаренко (696) стала переможницею турніру серії WTT W15 у туніському Монастірі. У вирішальному матчі вона обіграла "нейтральну" Анастасію Лізунову (913).

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:0.

За матч Лазаренко не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 5 помилок на подачі та 3 брейки.

WTT W15, Monastir

Монастір, Туніс, хард

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 8 листопада

Марія Лазаренко (Україна) – Анастасія Лізунова (-) 7:5, 6:0

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Лазаренко провела свій третій вирішальний матч турнірів WTT у кар'єрі й здобула перший титул. Зазначимо, що до двох попередніх фіналів Марія також виходила у Монастірі.

Нагадаємо, що 8 листопада фінальний матч на турнірі WTT W75 у люксембурзькому Петанжі грає інша українка, Вероніка Подрез (127).