17-річна Лазаренко програла другий фінал турніру ITF у професійній кар'єрі

17-річна українська тенісистка Марія Лазаренко (904) не зуміла стати чемпіонкою турніру ITF W15 у туніському Монастірі, поступвшись першій сіяній британці Алісії Дьюдні (405).

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 2:6.

Лазаренко за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 1 брейк. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 1 помилка на подачі та 5 брейків.

ITF W15, Monastir

Монастір, Туніс, хард

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 22 березня

Алісія Дьюдні (Велика Британія) – Марія Лазаренко (Україна) 6:1, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. Фінал 15-тисячника став другим для Лазаренко у професійній кар'єрі. У жовтні 2025 року Марія також в Монастірі на турнірі аналогічної категорії поступилася француженці Ксенії Єфремовій.