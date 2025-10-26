16-річна Лазаренко вперше в кар'єрі зіграла у фіналі дорослого турніру

16-річна українська тенісистка Марія Лазаренко (1463) провела свій перший фінал у професійній кар'єрі. У вирішальному матчі турніру серії ITF W15 у туніському Монастірі Лазаренко поступилася першій сіяній француженці Ксенії Єфремовій (721).

Гра тривала 2 години 9 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 2:6.

Лазаренко за гру не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. На рахунку її суперниці 4 ейси, 8 помилок на подачі та 7 брейків.

ITF W15, Monastir

Монастір, Туніс, хард

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 26 жовтня

Ксенія Єфремова (Франція) – Марія Лазаренко (Україна) 6:3, 3:6, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. Лазаренко поточного року перейшла з юніорського у дорослий теніс.

Нагадаємо, ща Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру серії ITF W35 у китайському Цяньдаоху, обігравши у фіналі росіянку Рейнгольд.