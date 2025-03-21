Світоліна та Костюк зіграють матчі другого кола у Маямі: визначився час

Еліна Світоліна та Марта Костюк 21 березня проведуть матчі другого кола основної сітки турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Світоліна зіграє проти швейцарки Белінди Бенчич, а Костюк зустрінеться з австралійкою Кімберлі Біррелл.

Розклад матчів за участю українок

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло одиночного розряду, 21 березня

21:30*. Еліна Світоліна (22, Україна) – Белінда Бенчич (45, Швейцарія), корт Court 1, 4-м запуском, після матчу Кесслер – Носкова.

21:30*. Марта Костюк (29, Україна) – Кімберлі Біррелл (68, Австралія), корт Court 2, 4-м запуском, після матчу Таусон – Грабер.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що після першого кола турнір у Маямі залишили Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.