Світоліна та Костюк зіграють матчі другого кола у Маямі: визначився час
Еліна Світоліна
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Еліна Світоліна та Марта Костюк 21 березня проведуть матчі другого кола основної сітки турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.
Світоліна зіграє проти швейцарки Белінди Бенчич, а Костюк зустрінеться з австралійкою Кімберлі Біррелл.
Розклад матчів за участю українок
Miami Open – WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Друге коло одиночного розряду, 21 березня
21:30*. Еліна Світоліна (22, Україна) – Белінда Бенчич (45, Швейцарія), корт Court 1, 4-м запуском, після матчу Кесслер – Носкова.
21:30*. Марта Костюк (29, Україна) – Кімберлі Біррелл (68, Австралія), корт Court 2, 4-м запуском, після матчу Таусон – Грабер.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.
Нагадаємо, що після першого кола турнір у Маямі залишили Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.