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Суперницею Костюк в 1/8 фіналу турніру в Маямі стане четверта ракетка світу

Станіслав Матусевич — 24 березня 2025, 00:40
Суперницею Костюк в 1/8 фіналу турніру в Маямі стане четверта ракетка світу
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (29) зустрінеться з четвертою ракеткою світу Джессікою Пегулою з США в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Українка у своєму матчі третього кола розгромила росіянку Анну Блінкову (85) – 6:2, 6:1.

Американка на цій же стадії у важкому поєдинку на тай-брейку третього сету здолала іншу росіянку, Анну Калінскую (33), з рахунком 6:7(3), 6:2, 7:6(2).

Костюк і Пегула зустрічалися раніше тричі, мінімальна перевага на боці четвертої ракетки світу. Однак останній очний матч виграла українка. Сталося це рік тому в півфіналі турніру в Сан-Дієго.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна у матчі третього кола в Маямі перемогла чешку Кароліну Мухову. В 1/8 фіналу перша ракетка України зіграє проти Іги Швьонтек (2, Польща).

Марта Костюк Джессіка Пегула Miami Open WTA 1000

Марта Костюк

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