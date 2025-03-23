Світоліна зустрінеться з другою ракеткою світу в 1/8 фіналу змагань у Маямі

Еліна Світоліна (22) зустрінеться з другою ракеткою світу Ігою Швьонтек з Польщі в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Українка у непростому матчі третього кола здолала чешку Кароліну Мухову (14).

Полька на цій же стадії перемогла бельгійку Елізе Мертенс (28) з рахунком 7:6(2), 6:1.

Світоліна і Швьонтек зустрічалися раніше 3 рази, мінімальна перевага на боці другої ракетки світу. Останній очний матч суперниць датовано лютим 2024 року, тоді у Дубаї гору взяла Швьонтек.

Нагадаємо, що в 1/8 змагань у Маямі вийшла і Марта Костюк. Вона у третьому колі розгромила росіянку Анну Блінкову.