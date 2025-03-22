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Тріумфатор Мастерсу в Індіан-Веллсі вилетів у третьому колі турніру в Маямі

Станіслав Матусевич — 22 березня 2025, 23:10
Тріумфатор Мастерсу в Індіан-Веллсі вилетів у третьому колі турніру в Маямі
Джек Дрейпер
Getty images

Переможець Мастерсу в Індіан-Веллсі британець Джек Дрейпер поступився чеху Якубу Меншику у третьому колі турніру серії АТР 1000 Miami Open у американському Маямі.

За 1 годину 56 хвилин Меншик переміг на двох тай-брейках з рахунком 7:6(2), 7:6(3).

Дрейпер за гру 12 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 1 брейк. На рахунку його суперника 21 ейс, жодної помилки на подачі та 1 брейк з 9 можливостей.

Miami Open – АТР 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Третє коло, 22 березня

Якуб Меншик (54, Чехія) – Джек Дрейпер (7, Велика Британія) 7:6(2), 7:6(3)

Це була друга зустріч суперників, рахунок зрівнявся. У наступному колі змагань 19-річний Меншик зіграє проти переможця пари Алєксєй Попирін (Австралія) Роман Сафіуллін (-).

Раніше повідомлялося, що третя ракетка світу Карлос Алькарас несподівано поступився Давіду Гоффену у другому колі турніру в Маямі.

мастерс Miami Open Джек Дрейпер

Джек Дрейпер

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