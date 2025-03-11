Світоліна та Костюк поборються за місця у чвертьфіналі в Індіан-Веллсі: відомий час

Еліна Світоліна та Марта Костюк 11 березня проведуть матчі четвертого кола на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.

Світоліна зустрінеться з четвертою ракеткою світу Джессікою Пегулою зі США. В очних матчах перевага поки на боці американки, 5:2. Місяць тому Пегула перемогла українку на змаганні у Досі.

Суперницею Костюк буде дев'ята у світовому табелі про ранги Чжен Ціньвень із Китаю. Раніше дівчата грали одна з одною двічі, рахунок рівний. В останньому очному матчі, у квітні минулого року в Штутгарті, перемога залишилася за нашою співвітчизницею.

Оскільки різниця у часі між Києвом та Індіан-Веллсом складає 9 годин, то матч Костюк розпочнеться, коли в Україні вже настане ранок 12 березня.

Розклад матчів за участю українських тенісисток

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Четверте коло одиночного розряду, 11 березня

22:00*. Еліна Світоліна (23, Україна) – Джессіка Пегула (4, США), корт Stadium 2, 2-м запуском, після матчу Грікспор – Ватанукі.

Четверте коло одиночного розряду, 12 березня

05:00*. Марта Костюк (24, Україна) – Чжен Ціньвень (9, Китай), корт Stadium 1, 5-м запуском, після матчу Пол – Медведєв.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо, що у матчах третього кола українки перемогли американок: Світоліна розібралася із Даніель Коллінз, а Костюк була сильнішою за Керолайн Доулгайд.