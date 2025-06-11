Олійникова не змогла пробитися у чвертьфінал турніру WTA в Італії

Олександра Олійникова (202) не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 125, що проходить в італійському Градо.

У матчі другого кола українка за 2 години 33 хвилини поступилася чешці Домініці Салковій (224) з рахунком 5:7, 6:3, 3:6.

Олександра за гру 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 9 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейси, 10 помилок на подачі та 10 брейків.

28th Citta` di Grado Tennis Cup – WTA 125, Grado

Градо, Італія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 11 червня

Домініка Салкова (Чехія) – Олександра Олійникова (Україна) 7:5, 3:6, 6:3

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному колі змагань Салкова зіграє проти переможниці матчу між Сіньєю Краус (158, Австрія) та Далілою Спітері (460, Італія).

Нагадаємо, що напередодні Олійникова обіграла третю сіяну француженку Хлое Паке у стартовому матчі турніру в Градо.