Визначилися фіналістки на турнірі серії WTA 1000 у Дубаї
Клара Таусон
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У фіналі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї, зустрінуться Мірра Андрєєва (14, -) та Клара Таусон (38, Данія).
Це стало відомо за результатами півфіналів, у яких "нейтральна" тенісистка обіграла Єлену Рибакіну (7, Казахстан) з рахунком 6:4, 4:6, 6:3, а данка здолала Кароліну Мухову (17, Чехія) – 6:4, 6:7(4), 6:3.
Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000
Дубай, ОАЕ, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Півфінали, 21 лютого
Мірра Андрєєва (-) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 6:4, 4:6, 6:3
Клара Таусон (Данія) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:4, 6:7(4), 6:3
Фінал пройде у суботу, 22 лютого. Андрєєва та Таусон раніше жодного разу не зустрічалися між собою і не грали у вирішальних матчах турнірів рівня WTA 1000.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Андрєєва перемогла другу ракетку світу, польку Ігу Швьонтек.