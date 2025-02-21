Визначилися фіналістки на турнірі серії WTA 1000 у Дубаї

У фіналі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї, зустрінуться Мірра Андрєєва (14, -) та Клара Таусон (38, Данія).

Це стало відомо за результатами півфіналів, у яких "нейтральна" тенісистка обіграла Єлену Рибакіну (7, Казахстан) з рахунком 6:4, 4:6, 6:3, а данка здолала Кароліну Мухову (17, Чехія) – 6:4, 6:7(4), 6:3.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Півфінали, 21 лютого

Мірра Андрєєва (-) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 6:4, 4:6, 6:3

Клара Таусон (Данія) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:4, 6:7(4), 6:3

Фінал пройде у суботу, 22 лютого. Андрєєва та Таусон раніше жодного разу не зустрічалися між собою і не грали у вирішальних матчах турнірів рівня WTA 1000.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Андрєєва перемогла другу ракетку світу, польку Ігу Швьонтек.