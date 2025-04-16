Цуренко – про керівництво WTA: Мій останній шанс – шукати справедливості в суді

Українська тенісистка Леся Цуренко виступила із заявою стосовно керівництва жіночої тенісної асоціації WTA.

Відповідний текст тенісистка оприлюднила у соцмережі Х.

"Настав час сказати правду. З дитинства я мріяла про кар'єру професійної тенісистки. Я пройшла через незліченні випробування і перешкоди на шляху до своєї мрії. Я вклала в неї всі свої сили, душу, всю себе. Бути професійним спортсменом – це важка праця, і я думаю, що всі гравці зі мною погодяться. Це робота, де ти повинен викладатися на 100% щодня.

Навіть у найгірших кошмарах я не могла уявити собі, що професійний тур, який я вважала своєю домівкою, стане моторошним і чужим місцем, де генеральний директор організації свідомо вчинив акт морального насильства наді мною, що призвело до панічної атаки і моєї нездатності виконувати свою роботу. Я говорила про це відкрито і прямо.

Я намагалася знайти захист і справедливість всередині WTA. Але у відповідь я зіткнулася з байдужістю і несправедливістю, що призвело до тривалого морального занепаду. Біль, страх, панічні атаки, приниження, приховування інформації, переслідування моєї команди, щоб змусити мене замовкнути... і це навіть не повний перелік того, що мені довелося пережити. WTA-тур відмовився захистити жінку, гравця, людину. Замість цього, WTA-тур вирішив захистити людину на керівній посаді.

Мій останній шанс захистити себе, відстояти свої права, свою гідність і запобігти подібним актам насильства в спорті – це шукати справедливості в суді. І саме цим шляхом я йду з кінця минулого року.

Я молю Бога, щоб ніхто ніколи не пережив того, що переживаю я, і щоб за кожним була відповідальність за їхні вчинки".