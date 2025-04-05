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Крутих розгромив другого сіяного і вийшов у фінал турніру ITF у Туреччині

Станіслав Матусевич — 5 квітня 2025, 12:33
Крутих розгромив другого сіяного і вийшов у фінал турніру ITF у Туреччині
Олексій Крутих
ФТУ

Олексій Крутих (535) вийшов у фінал турніру серії ITF М25 у турецькій Анталії. У півфіналі він розгромив другого сіяного поляка Даніеля Міхальскі (346).

Українець переміг за 1 годину 18 хвилин з рахунком 6:3, 6:0.

За матч Крутих 1 раз подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 5 брейків. Його суперник не подавав ейсів, 1 раз помилився на подачі та зробив 1 брейк.

ITF M25, Antalya
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $30,000
Півфінал, 5 квітня

Олексій Крутих (Україна) – Даніель Міхальскі (Польща) 6:3, 6:0

Це була друга зустріч суперників, українець зрівняв рахунок. За титул на турнірі Крутих посперечається з переможцем матчу між Сергеєм Фоміним (555, Узбекистан) та Мартіном Круміхом (509, Чехія).

Нагадаємо, напередодні Віталій Сачко вийшов у фінал челенджера в італійській Барлетті, перемігши у півфіналі Дена Еванса з Великої Британії.

ITF World Tennis Tour Олексій Крутих

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