Крутих з розгромом вийшов у фінал турніру ITF у Туреччині
Олексій Крутих (475) вийшов у фінал турніру серії ITF М15 у турецькій Анталії. У півфіналі він розгромив другого сіяного нідерландця Раяна Нейбура (395).
Українець переміг за 1 годину 9 хвилин з рахунком 6:2, 6:0.
За матч Крутих не подавав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 5 брейків. Його суперник також не виконував ейсів, 6 разів помилився на подачі та не мав жодного брейк-пойнту.
Олексій Крутих (Україна) – Раян Нейбур (Нідерланди) 6:2, 6:0
Це була третя зустріч суперників, українець вийшов уперед, 2:1. За титул на турнірі Крутих посперечається з Алексом Молчаном (644, Словаччина). Словак у півфіналі переміг іншого українця, В'ячеслава Бєлінського (494), з рахунком 6:2, 6:2.
25-річний Крутих проведе свій 11 фінальний поєдинок на рівні ITF в одиночному розряді й боротиметься за 4 титул.
Нагадаємо, що два тижні тому Олексій Крутих став переможцем турніру ITF М25 у турецькій Анталії.