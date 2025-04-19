Крутих з розгромом вийшов у фінал турніру ITF у Туреччині

Олексій Крутих (475) вийшов у фінал турніру серії ITF М15 у турецькій Анталії. У півфіналі він розгромив другого сіяного нідерландця Раяна Нейбура (395).

Українець переміг за 1 годину 9 хвилин з рахунком 6:2, 6:0.

За матч Крутих не подавав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 5 брейків. Його суперник також не виконував ейсів, 6 разів помилився на подачі та не мав жодного брейк-пойнту.

ITF M15, Antalya

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $15,000

Півфінал, 19 квітня

Олексій Крутих (Україна) – Раян Нейбур (Нідерланди) 6:2, 6:0

Це була третя зустріч суперників, українець вийшов уперед, 2:1. За титул на турнірі Крутих посперечається з Алексом Молчаном (644, Словаччина). Словак у півфіналі переміг іншого українця, В'ячеслава Бєлінського (494), з рахунком 6:2, 6:2.

25-річний Крутих проведе свій 11 фінальний поєдинок на рівні ITF в одиночному розряді й боротиметься за 4 титул.

Нагадаємо, що два тижні тому Олексій Крутих став переможцем турніру ITF М25 у турецькій Анталії.