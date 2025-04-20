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Крутих не зміг стати переможцем турніру ITF в Анталії

Станіслав Матусевич — 20 квітня 2025, 12:38
Крутих не зміг стати переможцем турніру ITF в Анталії
Олексій Крутих
Instagram Олексія Крутих

Олексій Крутих (475) не зміг стати переможцем турніру серії ITF М15 у турецькій Анталії. У фіналі він поступився словаку Алексу Молчану (644).

Матч тривав 2 години 7 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 3:6, 6:4.

У вирішальній партії українець вів 4:3 з брейком, але програв три гейми поспіль.

За матч Крутих 3 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник також виконав 6 ейсів, 1 раз помилився на подачі та зробив 7 брейків.

ITF M15, Antalya
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $15,000
Фінал, 20 квітня

Алекс Молчан (Словаччина) – Олексій Крутих (Україна) 6:1, 3:6, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. Українець зіграв свій 11 фінал на рівні ITF і має 3 титули.

Нагадаємо, що напередодні у півфіналі Крутих розгромив нідерландця Раяна Нейбура.

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