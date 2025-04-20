Крутих не зміг стати переможцем турніру ITF в Анталії
Олексій Крутих
Instagram Олексія Крутих
Олексій Крутих (475) не зміг стати переможцем турніру серії ITF М15 у турецькій Анталії. У фіналі він поступився словаку Алексу Молчану (644).
Матч тривав 2 години 7 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 3:6, 6:4.
У вирішальній партії українець вів 4:3 з брейком, але програв три гейми поспіль.
За матч Крутих 3 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник також виконав 6 ейсів, 1 раз помилився на подачі та зробив 7 брейків.
ITF M15, Antalya
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $15,000
Фінал, 20 квітня
Алекс Молчан (Словаччина) – Олексій Крутих (Україна) 6:1, 3:6, 6:4
Суперники раніше не зустрічалися. Українець зіграв свій 11 фінал на рівні ITF і має 3 титули.
Нагадаємо, що напередодні у півфіналі Крутих розгромив нідерландця Раяна Нейбура.