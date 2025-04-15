Урсу вийшов у друге коло челенджера в Кот-д'Івуарі

Вадим Урсу (452) вдало стартував на турнірі серії челенджер в івуарійському Абіджані. У першому колі він переміг тунісця Моеза Ашаргі (468).

Матч тривав 2 години 6 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 3:6, 6:3 на користь українця.

За матч Урсу 6 разів подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 4 брейки. Його суперник виконав 3 ейси, 4 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки.

Cote d`Ivoire Open 1 – ATP Challenger Tour 50

Абіджан, Кот-д'Івуар, хард

Призовий фонд: $60 ,000

Перше коло, 15 квітня

Вадим Урсу (Україна) – Моез Ашаргі (Туніс) 6:1, 3:6, 6:3

Це була друга зустріч суперників, українець зрівняв рахунок. У наступному колі змагань Урсу зіграє проти другого сіяного француза Робіна Бертрана (268).

Нагадаємо, півтора тижні тому Урсу став чемпіоном 15-тисячника в єгипетському Шарм-ель-Шейху.