Урсу вийшов у друге коло челенджера в Кот-д'Івуарі
Вадим Урсу
АТР
Вадим Урсу (452) вдало стартував на турнірі серії челенджер в івуарійському Абіджані. У першому колі він переміг тунісця Моеза Ашаргі (468).
Матч тривав 2 години 6 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 3:6, 6:3 на користь українця.
За матч Урсу 6 разів подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 4 брейки. Його суперник виконав 3 ейси, 4 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки.
Cote d`Ivoire Open 1 – ATP Challenger Tour 50
Абіджан, Кот-д'Івуар, хард
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 15 квітня
Вадим Урсу (Україна) – Моез Ашаргі (Туніс) 6:1, 3:6, 6:3
Це була друга зустріч суперників, українець зрівняв рахунок. У наступному колі змагань Урсу зіграє проти другого сіяного француза Робіна Бертрана (268).
Нагадаємо, півтора тижні тому Урсу став чемпіоном 15-тисячника в єгипетському Шарм-ель-Шейху.