Світоліна завітала до харківського підрозділу "Хартія" та висловила подяку захисникам

Тенісистка Еліна Світоліна завітала до харківського підрозділу "Хартія", з яким провела весь день.

Друга ракетка України зуміла постріляти з різних видів зброї, трохи показати день військових, а також зробити спільне фото з головою бригади.

"Хочу висловити безмежну подяку нашим захисникам! Ваш героїзм та відвага надихають мене кожного дня. Ви – справжні символи сили та мужності для мене", – написала у соцмережах Світоліна.

Раніше легендарний футболіст Андрій Шевченко та тенісистка Еліна Світоліна зустрілися на корті.

Відомі українськи спортсмени провели товариський матч у падлі, чим і поділилися у соціальних мережах.