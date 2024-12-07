Світоліна завітала до харківського підрозділу "Хартія" та висловила подяку захисникам
Instagram Світоліної
Тенісистка Еліна Світоліна завітала до харківського підрозділу "Хартія", з яким провела весь день.
Друга ракетка України зуміла постріляти з різних видів зброї, трохи показати день військових, а також зробити спільне фото з головою бригади.
"Хочу висловити безмежну подяку нашим захисникам! Ваш героїзм та відвага надихають мене кожного дня. Ви – справжні символи сили та мужності для мене", – написала у соцмережах Світоліна.
Раніше легендарний футболіст Андрій Шевченко та тенісистка Еліна Світоліна зустрілися на корті.
Відомі українськи спортсмени провели товариський матч у падлі, чим і поділилися у соціальних мережах.