Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна завітала до харківського підрозділу "Хартія" та висловила подяку захисникам

Олексій Мурзак , Богдан Войченко — 7 грудня 2024, 19:33
Світоліна завітала до харківського підрозділу Хартія та висловила подяку захисникам
Instagram Світоліної

Тенісистка Еліна Світоліна завітала до харківського підрозділу "Хартія", з яким провела весь день.

Друга ракетка України зуміла постріляти з різних видів зброї, трохи показати день військових, а також зробити спільне фото з головою бригади.

"Хочу висловити безмежну подяку нашим захисникам! Ваш героїзм та відвага надихають мене кожного дня. Ви – справжні символи сили та мужності для мене", – написала у соцмережах Світоліна.

Раніше легендарний футболіст Андрій Шевченко та тенісистка Еліна Світоліна зустрілися на корті.

Відомі українськи спортсмени провели товариський матч у падлі, чим і поділилися у соціальних мережах.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Шевченко та Світоліна зіграли один проти одного на корті
Australian Open-2025. Світоліна, Костюк та ще 2 українки гарантували собі участь на турнірі
Світоліна: Мені пропонували 500 тисяч доларів, щоб виступати за іншу країну
Світоліна: Сподіваюсь зіграти на Australian Open-2025
Вона здатна вигравати титули: Сапронов – про перспективи Світоліної

Останні новини