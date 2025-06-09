Костюк з тренеркою поділилися кумедними знімками з відпочинку

Відома українська тенісистка Марта Костюк поділилася новими фото з відпочинку після важкого виступу на турнірі в Парижі.

Спортсменка показала шикарні знімки у темній сукні, вразивши фанатів стильної складовою свого іміджу.

Також українка не забула прикріпити і "живі" фото з тренеркою Сандрою Занєвською, де вони щиро сміються.

Нагадаємо, Костюк сенсаційно вилетіла із Ролан Гаррос, не зумівши подолати першу стадію змагань.

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Сьогодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Марта зробила крок назад та опустилася на 26 місце.

Раніше повідомлялося, що стали відомі суми призових Костюк та інших українок за виступи на Ролан Гаррос-2025.